四大公投、中二補選和罷昶投票，國民黨大敗，對此，前藍委蔡正元直言，有些藍營政客「遠離藍綠惡鬥」的心態，以便爭取中間選民，結果讓綠營從上到下大軍壓境，還積極創造西瓜效應，讓中間選民盲從跟著綠營走，如果藍營繼續維持這樣的心態，2024藍營只能準備說再見。

蔡正元今（16日）在臉書發文表示，有些好像是藍營的政客很喜歡說，人民很厭惡藍綠惡鬥，所以這些政客自許為力求中立，遠離藍綠惡鬥，以便爭取中間選民，成為沒有議題和立場的政客，表現出僅能以服務討好選民的遊戲，最近的公投、罷免和補選的戰場，正好反應出藍營政客這種「遠離藍綠惡鬥」的心態，自認為不讓這些戰場「淪為藍綠惡鬥」，也自動遠離戰場作壁上觀，因為這群人的思維基本假設是藍營現身，中間選民會消失。

對於藍營這些政客的行為，蔡正元直言，結果綠營從上到下大軍壓境，不但是「綠惡鬥藍」，還積極創造西瓜效應，讓中間選民盲從跟著綠營走，毫不擔心綠營現身，中間選民會厭惡。蔡指出，綠營擅長創造議題，利用議題爭取盟友，再利用盟友擴大地盤，藍營則害怕議題，像這次公投還中途拋棄可能的盟友。

蔡正元感嘆，藍營想的是政黨輪替，綠營想的是殲滅藍營；藍營只懂服務爭取選票，綠營則用議題和思想掌控選票。一個搞服務政治的藍營，一個搞革命政治的綠營，藍營注定要成為綠營的敗軍，綠營這種戰略不只重挫藍營士氣，也讓中間選民隔岸觀火，更讓藍營自認為是明星的政客，面臨2022戰火一息尚存而已，因為2022還是會重蹈，綠鬥藍不鬥的藍綠惡鬥，2024藍營只能準備說再見。