「GameTech數據鏈金術」遊戲產業趨勢分享會今日由遊戲發展協會與真好玩(8491)共同舉辦，真好玩今年成功轉型「大數據研運一體遊戲商」，首創業界並於會中完整公開「研運銷」獲利心法，如何以三種方式「數據獲取用戶、營運全球市場的廣告視覺策略、用美感創作引人入勝」創造IP，期望藉此拋磚引玉，帶動遊戲產業交流分享、開創更多元豐富的合作機會。

真好玩董事長周玄昆則表示，真好玩首創業界完整揭露商業營運心法，希望透過各界的分享，透過產學合作的接軌，為企業網羅優秀人才、催化研發技術合作動能，開發出更多優質好玩的娛樂遊戲。也期望透過產官學的共同合作，凝聚台灣的原創力量，以跨界合作模式，優化台灣遊戲開發環境。

產業分享主題「行銷鏈金術」則由真好玩的行銷團隊負責人陳旻志，以真好玩在全球市場的發行遊戲為例，分享如何運用「因地制宜」廣告視覺素材吸引玩家眼球的行銷策略，更透過數據的分析找出各地市場的精準用戶大幅降低其行銷成本等。

他指出，真好玩行銷團隊的「五大黃金循環」，包含了解市場動態、掌握用戶標籤、降低溝通的成本、善用龐大種子數據庫及完善的會員服務。9Smedia商務經理沈泰初，則以廣告客戶的實際案例分享數據行銷秘訣，為社交軟體操作數位廣告時，透過廣告數據獲取的素材成效心法，公開在網紅行銷上，真好玩藉由廣告數據分析作為成效判斷的經驗法則。而「IP鏈金術」則談到真好玩自研遊戲IP與自有IP的美感創作，由真好玩研發處美術總監蔣德昌精彩分享美感創作思維，也為「無限製作所」即將推出的「吞食天地3」手遊新作，分享重新打造網龍知名IP的創作歷程。

面對即將而來的產業變化，真好玩開始積極布局，橫向整合企業資源，將透過知名IP及自創IP，目前旗下已擁有多個國內外知名IP，如《米滷蛋》、《失落戰線》等，並已透過這些IP開展多項遊戲產品研發與NFT開發，未來也將發展更多元的跨界合作機會，開創不同的獲利模式。