台北信義區松壽路君悅飯店內部今（17日）傍晚5點冒出濃煙，目前警消出動救護車3輛、水箱車19 輛、雲梯車4輛、空壓車1輛、指揮車並動員近百名警義消人員到場搶救。(警消提供)

消防局表示，17時22分回報起火點疑似在地下3樓機房附近，火勢已控制，17時12分民眾報案表示有濃煙，警消到現場判斷為3級火警，火勢在17:28已撲滅。（翻攝自記者爆料網）

影》北市君悅飯店傳火警 狂冒濃煙百名警消出動救火（民眾提供）

影》北市君悅飯店傳火警 狂冒濃煙百名警消出動救火（民眾提供)

台北市信義區的君悅飯店，17日下午5時許傳出濃煙火警，台北市消防局5時12分獲報，指飯店地下3樓有濃煙冒出，經出動大批人車前往灌救，濃煙迅速在5時28分控制撲滅，初步了解，疑似地下機房起火，所幸無人傷亡，虛驚一場，詳細原因仍待調查。

疑似起火的機房冒出濃煙後，沿著通道、管線往樓上竄，在馬路外的路人都能看見濃煙，不過因消防隊就在附近，第一時間即前往搶救，沒造成人員傷亡，詳細災損還待清點。