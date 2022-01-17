影》北市君悅飯店傳火警 狂冒濃煙百名警消出動救火 17:382022/01/17 中時新聞網 宋原彰 、中時、 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北信義區松壽路君悅飯店內部今（17日）傍晚5點冒出濃煙，目前警消出動救護車3輛、水箱車19 輛、雲梯車4輛、空壓車1輛、指揮車並動員近百名警義消人員到場搶救。(警消提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北信義區松壽路君悅飯店內部今（17日）傍晚5點冒出濃煙，目前警消出動救護車3輛、水箱車19 輛、雲梯車4輛、空壓車1輛、指揮車並動員近百名警義消人員到場搶救。(警消提供) 消防局表示，17時22分回報起火點疑似在地下3樓機房附近，火勢已控制，17時12分民眾報案表示有濃煙，警消到現場判斷為3級火警，火勢在17:28已撲滅。（翻攝自記者爆料網） 影》北市君悅飯店傳火警 狂冒濃煙百名警消出動救火（民眾提供） 訂閱影音： 中時新聞網 影》北市君悅飯店傳火警 狂冒濃煙百名警消出動救火（民眾提供) 台北市信義區的君悅飯店，17日下午5時許傳出濃煙火警，台北市消防局5時12分獲報，指飯店地下3樓有濃煙冒出，經出動大批人車前往灌救，濃煙迅速在5時28分控制撲滅，初步了解，疑似地下機房起火，所幸無人傷亡，虛驚一場，詳細原因仍待調查。 疑似起火的機房冒出濃煙後，沿著通道、管線往樓上竄，在馬路外的路人都能看見濃煙，不過因消防隊就在附近，第一時間即前往搶救，沒造成人員傷亡，詳細災損還待清點。 海底撈板橋店驚爆確診者足跡 停業清消2天 樹林科技工廠狂燒170坪 新北70輛消防車灌救 #君悅飯店 #警消 #出動 #北市 #冒濃煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第20輪疫苗明起預約 北市再增南港火車站接種站 16:492022/01/17 生活 中央下令加開高端門診 北市酸 莫德納打氣多20倍 04:102022/01/16 焦點要聞 竹縣新月沙灣遊憩區設施改善 何淦銘要求6月底完工 14:592022/01/17 生活 北市嬰幼兒托育地圖 民怨資訊不詳盡 04:102022/01/17 地方新聞 藍心湄「百坪豪宅」開箱！出動大吊車搬家具 奢華設計網友驚呼「超美」 16:412022/01/17 房市新訊 樹林工廠全面燃燒 出動70輛消防車搶救 22:562022/01/16 社會 雲林義消楷模驟逝 消防員兒子代領獎 04:102022/01/16 地方新聞 北市警局人事室警務正快篩陽性 經PCR確認虛驚一場 12:342022/01/17 社會 高三家長別擔心！北市24日起安排未施打第二劑同學接種BNT 17:322022/01/17 生活 第20輪明預約 莊人祥：可考慮BNT 04:102022/01/17 焦點要聞 與確診亞東護理師足跡重疊 北市5所學校834人採檢 16:542022/01/17 生活 社會熱門新聞 F-16V墜機打撈新進度 軍方尋獲顱骨、頭皮將採DNA鑑定 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 影》君悅火警逾2百人疏散 派對中斷逃出大廳 廚師列隊避難 - 社會 人妻「保險套泡辣水」抓偷吃結局超展開 閨蜜與老公同時喊下面痛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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