時碩17日董事會決議，將首度執行庫藏股買入247張股票全數減資，減資比例0.34％，訂1月17日為減資基準日。
時碩2018年11月12日至2019年1月11日實施庫藏股，每股買回價格區間32.0～50.0元，計畫買入2000張自家股票，庫藏股實際買入247張，平均每股買回價格42.72元，執行率僅12.35％。
時碩實施庫藏股原本打算轉讓給員工，不過今(17)日董事會決議，將庫藏股悉數辦理減資，減資比率0.34％，減資後股本7.16億餘元，訂1月17日減資基準日。
時碩17日董事會決議，將首度執行庫藏股買入247張股票全數減資，減資比例0.34％，訂1月17日為減資基準日。
時碩2018年11月12日至2019年1月11日實施庫藏股，每股買回價格區間32.0～50.0元，計畫買入2000張自家股票，庫藏股實際買入247張，平均每股買回價格42.72元，執行率僅12.35％。
時碩實施庫藏股原本打算轉讓給員工，不過今(17)日董事會決議，將庫藏股悉數辦理減資，減資比率0.34％，減資後股本7.16億餘元，訂1月17日減資基準日。
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