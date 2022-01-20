大陸官方近期審議修訂公司法，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷表示，本次修訂草案實質新增或修訂約70條，涉及現有及新增內容範圍廣泛，包括完善公司設立、退出機制及資本制度等，建議在大陸擬退場的台商可特別關注本次修訂對轉股、減資及註銷等退場內容，預期對未來退場權利義務產生重大影響。

徐曉婷指出，近幾年台商陸續從大陸退場，需同時考量大陸商務法律問題以及兩岸稅法變化。她表示財政部14日宣佈，行政院已核定2023年開始施行營利事業、個人CFC制度。換句話說，大陸台商若有退場計畫，以稅務角度，2022年底前實現所得是最佳時機。但提醒仍需關注大陸公司法修訂方向。

去年12月24日大陸舉行第十三屆全國人大常委會第三十二次會議，審議《中華人民共和國公司法（修訂草案）》，同時對外公開徵求意見，預計於2022年1月22日截止。

以《修訂草案》與減資、註銷相關的修法內容為例，就新增簡易減資制度。過去大陸公司營運若有虧損，僅能用任意公積金及法定公積金彌補虧損，而且減資程序較為繁複。

但《修訂草案》則規範除允許資本公積金彌補虧損外，並放寬此類虧損公司可以進行簡易減資，不需要通知債權人，但應當在報紙上或統一的企業資訊公示系統公告。

這透過簡易減資制度讓虧損公司的資本調整更有彈性，以利吸引外部資金。但仍需留意簡易減資不等於股東義務的豁免，不可透過簡易減資達成向股東分配利潤目的。