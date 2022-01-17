新加坡打壓加密貨幣 禁業者大肆推廣 21:242022/01/17 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金融管理局（MAS）17日呼籲大眾，勿以加密通貨交易，同時警告加密貨幣服務供應商，不應在國內推廣這類業務。根據MAS的新指引，加密貨幣服務供應商只能在公司官網、行動app或社群媒體帳號，宣傳推銷自家服務，不得透過公共運輸管道、公家網站及廣播印刷等媒體宣傳。 創新板有禮 合格投資人獎勵活動起跑 選舉年台南市強拆競選旗 遭質疑打壓選戰新人 #加密貨幣 #推廣 #MAS #供應商 #打壓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資源回收推廣協會新任理事長胡志明接棒 11:572022/01/12 財經 北韓駭客2021竊取逾百億加密貨幣 投入軍備研發 08:522022/01/15 科技 第四季出貨暢旺 廣華-KY 12月營收創單月新高 10:022022/01/10 財經 澎湖四季皆精彩 離島旅遊推永續觀光 12:362022/01/13 生活 加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災 15:182022/01/09 科技 台日攜手推廣公益 一青窈獻愛心擔任比賽評審 13:362022/01/11 娛樂 「晁陽綠能休閒農場」通過環境教育認證 推廣食農環教 17:252022/01/12 生活 果菜公司臉書叫賣 總經理上陣帶貨 04:102022/01/15 地方新聞 青藝盟推廣戲劇 陪青少年抒發情緒 04:102022/01/17 生活新聞 美威鮭魚年年有魚饗宴 19日開賣 04:102022/01/14 證券．權證 SD卡協會推SVP驗證計畫 群聯新品搶頭香 19:132022/01/11 財經 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 趕上了！大樂透1.64億最後一刻被領走 2注竟是同一人 - 財經 英特爾又摔車？蘇媽端AMD新品搶市 台積電5奈米助陣 - 財經 聯準會升息時 美股漲勢更凌厲 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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