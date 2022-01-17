新加坡金融管理局（MAS）17日呼籲大眾，勿以加密通貨交易，同時警告加密貨幣服務供應商，不應在國內推廣這類業務。根據MAS的新指引，加密貨幣服務供應商只能在公司官網、行動app或社群媒體帳號，宣傳推銷自家服務，不得透過公共運輸管道、公家網站及廣播印刷等媒體宣傳。