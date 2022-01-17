搶攻學生商機，宏碁推出宣布TravelMate B3和TravelMate Spin B3筆電，並將搭載Windows 11 SE及Windows 11 Pro Education，這兩款11.6吋筆電滿足使用者一整天課堂所需而設計，除具軍規耐用標準認證與長達10小時的電池續航力外，全機機殼以超過14％消費後回收塑膠（PCR）製成。

宏碁表示，TravelMate B3和TravelMate Spin B3筆電內建英特爾PentiumR Silver和CeleronR處理器，專為幼稚園至高中學齡學生需求打造，兩款筆電皆符合MIL-STD 810H軍規認證，具備吸震緩衝使機身堅固耐用，亦可承受重達60公斤的向下撞擊力，以及高達122公分的離地墜落，筆電也內建獨特的排水設計以保護內部元件免於中度潑濺，鍵盤則採機械式固定按鍵，設備管理員能夠輕鬆置換整個鍵盤，固定的鍵帽不會輕易被剝離。

宏碁表示，兩款筆電採用英特爾Wi-Fi 6（Gig+）結合2x2 MU-MIMO無線技術，保障在多用戶的環境下順利連線無礙，若選配4G LTE功能，學生即便遠離路由器也能順暢的使用網路，筆電所配備的網路攝影機，符合遠距上課的需求，超過10小時的電池續航力讓到校上課一整天依然游刃有餘，此外，透過前蓋的電池電量指示燈，老師能一眼看出學生電腦的電量使用，輕鬆掌握上課狀況。

宏碁表示，TravelMate Spin B3採用抗菌設計，不僅採用抗菌康寧Gorilla Glass玻璃觸控螢幕，在鍵盤、觸控板和鍵盤手托等頻繁接觸的表面，添加銀離子抗菌塗層。此外，使用者亦可加購選配可收納的Wacom AES手寫筆及500萬畫素HDR 後鏡頭（world-facing），供學校針對學生特別需求採購客製化筆電。