隔夜美股雖沒交易，但受到歐股收漲激勵，以及成長型股票上漲帶領下。同時，與外界預估一樣，日本央行保持現行超低利率沒變。18日早盤結束時，日經指數收28574.15點，漲240.63點或0.85%。東證收1997.08點，漲10.37點或0.52%

日本央行這次將繼續維持負0.1%的短期利率不變，並將10年期公債殖利率訂在0%左右。同時，在新的季度展望中，也將把4月開始的新財年通膨預估，從現行的0.9%再往上調。

Aizawa證券認為，歐股上漲激勵日股表現，市場買進大型績優成長股。

權值股中，快時尚成衣大廠迅銷漲3.46%，半導體機台製造商東京威力科創漲1.63%，手中握有大量新創公司股票的軟銀也漲1.86%。

因母公司日立宣布，將出脫手中日立建基一半持股後，日立建基過去7個交易日跌12%，不過，18日反彈上漲2.47%。

因疫情升溫，儘管大東京區有傳言將升高社交禁令規格，但日本鐵路業者與航空公司，分別漲0.9%以及0.56%。

日經指數中，鋼鐵族群表現不佳，新日鐵跌5.72%，JFE控股跌5.11%，神戶製鋼也跌5.02%。