周二國際油價大漲逾1美元，創下逾7年新高，葉門胡塞武裝團體襲擊阿拉伯聯合大公國，使這個挺伊朗組織與以沙烏地阿拉伯為首的聯盟之間對立升級，引發原油供應可能中斷的擔憂。

ANZ Research分析師出具報告指出，這個最新爆發的地緣政治緊張局勢加劇了整個市場供應緊缺的情況。

目前布蘭特期油上漲1%，報每桶87.35美元，稍早前一度漲逾1美元或逾1.2%，站上每桶87.55美元，創下2014年10月29日來新高。

美國WTI期油目前漲1.4%，報每桶84.99美元，稍早前一度漲1.32美元或1.6%，報每桶85.14美元，創下3個月新高。

周一（1月17日）美國適逢馬丁路德金恩紀念日，包括美股等金融市場休市，原油市場交投清淡。

胡塞武裝組織向阿拉伯聯合大公國發動無人機和導彈攻擊，導致載送燃油的卡車爆炸並造成三人死亡。該組織揚言可能鎖定更多設施進行攻擊，阿拉伯聯合大公國則表示將保留「應對這些恐怖攻擊」的權利。

阿拉伯聯合大公國石油公司ADNOC表示，在其Mussafah燃油儲槽遭到攻擊後，公司已經啟動業務應變計畫，以確保向本地和國際客戶的供應不會中斷。

OANDA分析師Craig Erlam表示，這應該會給油價帶來支撐，也會使油價升至3位數的討論熱度升高。