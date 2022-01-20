農曆春節即將到來，農委會主委陳吉仲20日指出，盤點農漁畜產品價格與供應量，蔬果、水產都供應充足。不過，他也坦言，受到幾波寒流、以及禽流感疫情的影響下，雞蛋每公斤57.5元，較過去5年同期的每公斤42.5元漲幅達35 ％，農委會會密切監控市況，加強雞蛋調度。

由於年節將屆，也到了年度蔬果、魚肉、花卉等農產品的消費高峰期，陳吉仲說，受疫情影響，國人在家自行料理年菜的情況將更高，盤點農漁畜的供應量能，都供應無虞。

蔬菜部分，農委會指出，18日台北果菜批發市場的平均交易價格為24.1公斤，春節前2週可供應2萬4600噸蔬菜，甘藍、大白菜等價格都和過去5年差不多；水果部分，平均價格18日為每公斤61.5元，較過去5年同期價格55.2元微幅上揚，前2週的供應量則為8500公噸，較過去5年平均8986公噸微幅減少，陳吉仲說，是受到去年乾旱影響所致。

魚產品部分，農委會指出，白鯧18日的批發交易價格則是每公斤368.7元，較過去5年平均價格每公斤457.6元，跌24％，供應量則為38公噸，較過去5年平均供應量33公噸增加15%，白蝦、石斑魚的價格等變動不大。

畜產品部分，農委會指出，雞肉、豬肉等都供應充裕，毛豬交易價格18日為每公斤76.5元，較過去5年平均價格71.5元略幅上升，主要是受到輸入性通膨影響，飼料價格較去年同期增加4成以上，至於雞蛋部分，則是受到寒流、母雞不下蛋等影響，因此雞蛋價格略幅上升，在春節前2週，雞蛋可供應到161萬箱，較過去5年平均供應量153萬箱來得多。