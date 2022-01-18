法國衛生部周一指出，法國醫院的新冠肺炎患者住院人數增加了888人，為自去年11月初以來最大的單日增加人數，住院者達到2萬5775人。上次的新冠住院患者超過2.5萬人是在2020年12月17日。

衛生部周一的資料還顯示，新冠重症患者的人數增加了61人，總計來到3913人。

法國巴斯德(Pasteur)研究所上周表示，預計Omicron變種病毒感染數在一月中旬見頂，一月下旬醫院住院率將下降。

衛生部周日新報27.8萬名單日確診者，較一周前的數字降低6%。

周一衛生部也新報10.21萬名單日確診者，但過去七日的單日平均來到29.56萬人，還新報了296名死亡人數。

法國國會上周通過新法，包括民眾進出餐廳、咖啡館、電影院、乘坐長途火車等公共場所必須出示疫苗接種通行證。反對黨認為太嚴苛。目前未接種疫苗者可以出示陰性的檢測結果證明來進出這些公共場所。

法國衛生部表示，已經有78%民眾為完全接種疫苗。

英國在周一新增8.44萬名單日確診者，以及85名死亡人數。相較之下，周日新增7.50萬單日感染者，以及91名死亡人數，但是周日的人數因為技術原因，統計上沒有包括蘇格蘭。

英國目前因首相強生(Johnson)捲進去年的防疫封鎖期間，自己卻在官邸開派對宴會，上周爆出該醜聞，並向議會道歉，去年5月官邸有一場自帶酒的聚會，雖然違反室內聚會人數規定，但表示這是一工作活動。

強生的前資深顧問Dominic Cummings周一表示，自己願意宣誓，強生對議會說謊，首相確實知道自己官邸正在舉行派對。