為提升環保機關河川污染緊急應變的能力,環保署18日起舉辦「河川水污染緊急應變研習暨訓練會議」,邀集中央及地方相關單位與會,由產官學界與環保主管機關進行法規及實務應變的分享及討論,強化應變作業所需的專業知能。

本次研習暨訓練會議課程內容,包含水污染防治相關應變法規說明、水污染與生態、政府機關及民間企業應變實務經驗、河川污染來源與特性、現地除污訓練設備應用實務、應變原則與策略、分組案例演練與研究等課程,除了國內講者外,特別邀請法國水域意外事故研究調查中心(The Centre of Documentation Research and Experimentation on Accidental Water Pollution,簡稱Cedre)的國際應變專家以視訊方式授課,環保署曾多次派員赴法國Cedre參加污染應變的專業訓練,並與Cedre於2016年簽訂瞭解備忘錄(MOU),目前持續於河川污染應變議題上深化彼此的合作。

河川水體為臺灣重要的自然資源,環保機關除了強化法規管制、推動各項水污染防治措施之外,對於重大污染事件的日常整備與訓練也不曾鬆懈。環保署表示,經由本次研習訓練,培育我國水污染緊急應變種子人員多面向的經驗與專業能力,促進水污染事件緊急應變聯防體系分區成員交流,透過中央與地方合作,共同守護珍貴的水環境。