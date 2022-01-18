國民黨中央委員選舉將於周日投票，明天中常會將進一步討論接下來中常委選舉作業細則，以及海外、大陸地區黨代表通訊投票實施要點草案，初步規劃3月5日舉行中常委選舉，但最後確定日期，要待明天中常會通過拍板。

過去慣例10月間改選國民黨中常委，上一任因配合總統大選輔選需要，原本應在2019年10月改選，後來延到2020年3月改選，據悉，去年因配合疫情，致黨主席以降的黨內選舉延後舉行，兩年一任的中常委，任期可望到2024年3月。

依黨章規定，參選中常委必須具備中央委員身分，且須預繳111年度中常委募款責任額50萬元，做為參選保證金，但因在登記參選中央委員時，已先繳交中央委員的111年度募款責任額10萬元，因此參選中常委時，只需補足40萬元差額。

根據國民黨中央委員會委員選舉辦法，中央委員名額定為190人，候補中央委員名額定為95人，由黨代表選出。至於中常委，在2020年所舉辦的全代會中修正黨章，下修選任中常委人數，由32席減為29席。

國民黨明天將召開中常會討論第21屆第1任中常委選舉作業細則，黨中央初步規劃，訂於3月5日舉行中常委選舉。