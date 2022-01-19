美國聯準會（Fed）宣布可能加快升息腳步，同時Omicron持續肆虐，引發近期金融市場動盪不安，今年來漲多的股市紛紛高檔拉回修正，經驗顯示進入升息循環階段，各類型資產波動度增加，想降低波動干擾，必須從分散風險做起，投信建議布局平衡型基金，且挑選波動度穩定且較低的標的。

根據Lipper統計至去年底止，跨國投資平衡型基金1年、2年、3年平均波動度各為5.69％、12.48％、10.67％，主要來自分散布局低相關性資產，及納入具有防禦性效果的債券。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示，過去幾年平衡型基金蔚為風潮，主要因意識到風險控管的重要，且現階段全球股市、債市位階都處於歷史相對高檔位置，預計在寬鬆環境逐步收緊下，未來再大幅走強的機率低，各類型資產回歸正常漲跌，看好平衡型基金可以抓住不同資產輪動機會，成為投資市場主流商品。

針對第一季的投資環境，瀚亞投資指出，以基本面來看，全球經濟成長動能持續，預計將延續股優於債的基調，但隨利率開始走升，各類型資產輪動將加速，未來操作難度增加，建議將核心部位投入平衡型基金，交由專業團隊操作，追求收益成長的同時，也能達到保護下檔風險。