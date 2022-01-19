不畏隔夜美股重挫，周三香港恆生指數早盤小漲0.47%，為24225.92點。國企股(H股)漲0.73%，為8510.40點。
美國10年期指標公債殖利率一度站上1.87%，創下2020年1月來新高；兩年期公債殖利率升至1.043%，為2020年2月以來首次漲破1%。對利率走勢敏感的科技股和其他成長股走低，加上高盛在業績利空下重挫，隔夜美股主要指數全面大跌，道瓊指數跌1.51%，標普500指數跌1.84%，那斯達克綜合指數跌2.6%，費城半導體指數跌逾4%。
恆生科技股目前上漲0.4%，成分股漲跌互見，同程旅行漲3.34%，漲幅最大。華虹半導體跌3.79%，表現最疲弱。
媒體報導美國政府以涉及國安風險為由，對阿里巴巴雲端事業啟動調查，但阿里巴巴股價持穩，目前小漲0.16%。
投資人預期人行明天將調降貸款市場報價利率（LPR），大陸地產股與物業管理股走高，碧桂園服務大漲逾9%，碧桂園漲逾7%，中海外漲4.7%，潤地漲4.1%。
國際油價創下7年新高，「三桶油」中石油、中石化、中海油均漲逾1%。
京東漲近3%，該公司宣布與加拿大同業Shopify達成戰略合作協議，以強化跨境業務。
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