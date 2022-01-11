隔夜美股劇烈震盪，在科技股領軍下，尾盤上演大反攻，那斯達克指數終場站回平盤之上，道瓊指數和那斯達克指數亦遠離盤中低點。受此提振，周二香港恆生指數開低走高，目前上漲0.35%，報23828.39點。國企股漲0.5%，報8404.77點。

由於港股過去三天累計已上漲逾800點，在獲利了結賣壓蠢蠢欲動下，大盤走勢反覆。

恆生科技股指數目前漲0.51%，成份股漲跌互見，攜程集團跌逾6%，跌幅最大。阿里健康漲4%，表現最佳。嗶哩嗶哩和汽車之車漲幅亦超過3%。重磅股騰訊漲1.4%，阿里巴巴跌1.33%。

長實漲逾3%，報51.25美元，創下逾4個月新高。

自有品牌的男性服飾公司虎都將進軍電池產業，宣布以5360萬元人民幣收購鋅溴液流電池生產設施的知識產權與設備，受此激勵，股價漲3.4%，稍早前一度漲逾5%。

印尼擬放寬煤炭出口限制，帶動中國動力煤期貨價格回落，電力股應聲上揚，華潤電力大漲逾6%、華能大唐發電、華電、中國電力全面走高。龍源、中廣核新能源、大唐新能源等風電股亦表現不俗。