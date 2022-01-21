隔夜美股殺尾盤，主要指數全面重挫，反映市場信心仍然低迷，儘管中概股在人行降息消息帶動下大漲，但無助於提振周五香港股市行情，目前恆生指數跌0.43%，為24846.29點，回吐了昨天急升800點的部分漲幅。國企股(H股)跌0.36%，報8730.17點。

中國央行調降1年期與5年期貸款市場報價利率（LPR），激勵由中概股組成的那斯達克金龍中國指數隔夜大漲2.19%。

恆生科技股目前跌0.83%，為5847.83點。攜程集團逆勢大漲10.5%，漲幅最大，其次為同程旅行漲7%，受惠於中國國務院發布「十四五」旅遊業規畫，將穩步發展出境旅遊。

瑞聲科技跌4.65%，在恆生科技股中表現最疲弱，稍早前一度跌逾5%，最低報26.45港元，創下逾9年來新低。該公司初估去年淨利大減12%～16%，受此打擊，其前一日股價已重挫12.7%。此外，麥格理將瑞聲的股票評級調降至「落後大盤」，並給予目標價20.8港元。

受瑞聲下挫拖累，舜宇跌1.9%、比亞迪電子跌2.5%、信利跌1.7%，但高偉上漲0.6%。