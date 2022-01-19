警方於李男房中搜出槍枝和子彈。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名36歲的李姓男子涉嫌在住家內改造槍枝，警方持搜索票突擊，果真在他房間起獲金牛座操作槍、貝瑞塔操作槍、子彈以及改造工具一批。被逮時他的阿嬤就在旁邊，她年邁行動不便，眼看愛孫被抓走她滿臉擔心，李男也拜託員警能買個便當給阿嬤吃，不要讓阿嬤餓到了。

新興分局中正派出所員警接獲情資，一名住在高雄市三民區的36歲李姓男子疑似有從事槍枝改造的不法行為，在連日蒐證後，於18日上午8時10分許持搜索票入內查緝，果真在李男房間內起獲1把金牛座操作槍、2把貝瑞塔操作槍、14發9mm子彈、17發裝飾子彈，以及改造工具一批。

經警方調查，李男去年底從網路平台購買這批槍枝疑似用來改造，但他聲稱這些操作槍只是自己收藏，至於子彈部分也是購買槍枝時一併寄來的，但因不曉得該如何處理就一直收藏在房內，對於他說詞警方仍持保留態度，並持續擴大追查其有無涉及其他不法情形。

不過李男平時與高齡83歲的阿嬤同住，他在家中被逮時阿嬤就在旁邊，眼看孫子被帶走滿臉心疼，警方頻要阿嬤不要擔心，而家中只剩她一人在家加上她行動不便，李男還拜託員警買午餐給阿嬤吃，就擔心她一人沒飯吃，訊後被依違反槍砲彈藥條例移請高雄地檢署接續偵辦。