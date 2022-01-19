新冠肺炎疫情嚴峻，近期第3劑疫苗掀搶打潮，其中，莫德納疫苗最受歡迎，疫情指揮官陳時中日前也抱怨妻子想打高端疫苗，卻在台北市找不到施打處。民眾黨發言人張清俊今引用數據表示，高端疫苗開出7.6萬劑量能，僅2萬2831人預約，實際是供給大於需求。

針對北市高端疫苗接種站不足，預約不到，根據統計，截至昨天下午一點為止，高端可預約數是7200，已預約是6579，剩餘數是621，已預約的占比是91.38％，所以「根本還沒預約滿」，目前是「供給大於需求」，側翼議員不要再造謠了！

至於全國疫苗數據，「莫德納」提供35萬劑，預約率50.24％，「BNT」提供70萬劑，預約率12.72％，「AZ」提供1.8萬劑，預約率4.86％，「高端」提供7.6萬劑，預約率 29.94％。

張清俊表示，以全台來看，高端預約量只有三成，共2萬2831人預約，其中北市已預約6579，也就是說，北市貢獻全台近三成的預約數，而且也還沒額滿，目前只要有人說打不到高端，建議直接找陳時中部長，他一定會親自幫你打。