國民黨杯葛奏效 民進黨讓步臨時會不處理《地制法》 15:092022/01/19 中時 林縉明 、 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法，開會時間到時，民進黨團總召柯建銘至會場表達不滿與抗議。（王英豪攝） 國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法。（劉宗龍攝） 立法院內政委員會今天審查攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修正草案，國民黨立法院黨團今早突襲占領主席台，杯葛議事進行，恐影響總預算案協商；朝野黨團經協商後，民進黨團讓步，決議臨時會不處理《地制法》修法草案，待下會期再處理。 民進黨籍內政委員會召委吳琪銘稍早受訪證實，經過朝野協商後達成共識，臨時會暫不處理《地制法》修法草案，希望臨時會仍是以處理總預算為主。 民眾黨團籲《地制法》修法停看聽 通盤檢討國土規畫 華視總經理莊豐嘉 嗆修理國民黨 #處理 #臨時會 #地制法 #杯葛 #讓步 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨力擋《地制法》闖關 突襲占領主席台 10:452022/01/19 政治 莊豐嘉槓國民黨立院黨團？華視聲明「拒絕政治干預」 19:042022/01/18 娛樂 找尋再利用 加值二次鋰電池處理技術 14:402022/01/18 財經 國民黨占領主席台杯葛《地制法》 柯建銘批為擋總預算自掘墳墓 12:032022/01/19 政治 華視總經理要國民黨撤預算案「否則修理」 柯建銘沉臉：讓他求仁得仁 18:232022/01/18 政治 青藝盟推廣戲劇 陪青少年抒發情緒 04:102022/01/17 生活新聞 《其他電子》3事業點火 匯鑽科今年營收看增1成 14:152022/01/18 財經 鋅價維持高檔、2月續約報價調漲 鋼聯：上半年營運必勝去年 04:102022/01/19 證券．權證 桃園車禍男子送醫確診 處理事故4員警採檢皆為陰性 17:462022/01/17 生活 正大問題員工處理實務 報名 04:102022/01/18 產業特刊 匯鑽科三引擎點火 營運攻新高 04:102022/01/19 證券．權證 政治熱門新聞 朱學恒預告周刊爆料綠營大咖 郭正亮：會血流成河 - 政治 綠營這2大咖若選彰化、雲林 郭正亮斷言：國民黨要放鞭炮了 - 政治 看完藍營縣市長現況 羅智強曝許淑華「預言」太準：應驗中 - 政治 國民黨誰最適合2024總統大選 趙少康6字直接給出答案 - 政治 年輕人搶當「高端仔」？他Po大排長龍影片 網反應跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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