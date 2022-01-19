國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法，開會時間到時，民進黨團總召柯建銘至會場表達不滿與抗議。（王英豪攝）

國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法。（劉宗龍攝）

立法院內政委員會今天審查攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修正草案，國民黨立法院黨團今早突襲占領主席台，杯葛議事進行，恐影響總預算案協商；朝野黨團經協商後，民進黨團讓步，決議臨時會不處理《地制法》修法草案，待下會期再處理。

民進黨籍內政委員會召委吳琪銘稍早受訪證實，經過朝野協商後達成共識，臨時會暫不處理《地制法》修法草案，希望臨時會仍是以處理總預算為主。