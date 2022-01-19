環島北路進行拓寬整建工程，打造鄉親安全回家的路。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天率縣府團隊履勘，要求廠商在27日以前完工解封，恢復正常交通。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天率縣府團隊履勘，了解最新工程進度。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天率縣府團隊履勘，了解最新工程進度。（李金生攝）

廠商現場說明採用鋪設防裂網工法，可延緩未來路面的裂縫產生。（李金生攝）

金門主要幹道環島北路封閉施工15天，造成交通大動脈伯玉路來往壅塞，連日來榜林圓環下班時段回堵嚴重，民眾怨聲載道。楊鎮浯縣長今天率縣府團隊履勘，要求廠商在27日以前完工解封，恢復正常交通。

楊鎮浯縣長表示，榜林圓環是5條車流會合的交通要津，在環北封路下交通流量激增，上、下班尖峰時段大堵車，出現窒礙難行的交通瓶頸，他和鄉親一樣感同身受，充分理解大家焦急、無奈的心情，縣府團隊已責成廠商在安全第一的要求下，環北如期如質完工，早日恢復正常交通往來。

楊鎮浯強調，環北進行拓寬工程後，藉由機、汽車分流將大幅增加用路人的安全性，提供鄉親一條安全回家的路，對連日來施工造成大家的不便，他要由衷懇請大家體諒和支持，期盼拓寬後的環島北路完備順暢、安全的交通條件。

楊鎮浯今天率同縣府工務處長許鴻志等人勘查環島北路一、三段及高陽路等3案拓寬整建工程進度，重點項目包括道路兩側新增機車道及人行步道，並整合排水改善、路燈更新、民生管線埋設，以及鋪設防裂網延緩未來路面的裂縫產生。

針對高陽路段及攸關伯玉路交通流量激增的環島北路一段（第一階段）工程，楊鎮浯要求縣府團隊督導廠商分別於1月25日及1月27日完成道路鋪設並解除封閉，以人、車道分流之安全道路設施，讓鄉親看到和感受全新的安全交通環境。