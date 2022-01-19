根據與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同行的法新社記者，在各界憂心俄羅斯恐入侵烏克蘭之際，布林肯今天抵達基輔展現支持，將與烏克蘭領導人進行危機會談。
由於上週舉行的會談未能消除疑慮，白宮昨天警告俄國準備「隨時」對烏克蘭發動攻擊。
美國針對俄國威脅所做的評估明顯地愈趨密集，布林肯和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）21日將在日內瓦會談。
烏克蘭官員在結冰的停機坪迎接布林肯，稍後他將會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。
布林肯明天將前往柏林，與英國、法國和德國進行四方會談尋求西方團結。
白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨天告訴記者：「我們現在處於俄國隨時可能對烏克蘭發動攻擊的階段。沒有什麼選擇是不可能的。」她也警告目前「情勢極其危險」。
莎琪說俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「創造這次危機」。
莫斯科則一再否認有入侵烏克蘭的計畫。
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