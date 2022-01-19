有感癌友化療受落髮之苦，台東育仁高中學生響應捐髮活動。（蔡旻妤攝）

有感癌友化療受落髮之苦，台東育仁高中學生響應捐髮活動。（蔡旻妤攝）

有感癌友化療受落髮之苦，台東育仁高中學生響應捐髮活動，學生上台分享蓄髮心路歷程。（蔡旻妤攝）

有感癌友化療受落髮之苦，台東育仁高中學生響應捐髮活動，學生上台分享蓄髮心路歷程。（蔡旻妤攝）

有感癌友化療受落髮之苦，台東育仁高中學生響應捐髮活動。（蔡旻妤攝）

台東縣育仁高中國8班「那個留長髮的班級」在導師張家維帶領下全班蓄髮1年半，19日捐髮給台東基督教醫院癌症病患。過程中有笑有淚，男同學不僅被稱為「小姐」，也上台分享護髮經驗，學生共同的無奈則是「洗髮精開銷好大！」。

提起頭髮，以剪刀俐落剪去，由美容科學姐操刀替學弟妹剪下長髮。活動由張家維發起，因課堂中介紹醫療假髮，並提及當癌症病患化療時，期間經歷落髮階段與辛苦歷程，他靈機一閃，自己帶領全班男女學生都留起長髮，就此被其他人稱為「那個留長髮的班級」。

原本留平頭的施姓男同學表示，過渡期髮型很醜，親戚也因化療沒有頭髮，讓他更堅持希望捐髮幫助癌友，一句「我每天都認真護髮」，惹得全班哄堂大笑。學生林家緯則說「路人都叫我小姐，吃飯也會不小心吃到頭髮隨著時間洗髮精愈用愈多，開銷好大！」。

「捐髮是少數什麼都不用做，就能幫助別人的事」張家維說，留長髮的過程中，有些學生因生活考量中途放棄，最後有13位學生堅持到底，盼藉由活動教導孩子學習「堅持」，簡單的舉動也能對社會產生影響力，期望帶動更多人響應。

期間師生共同面臨外界眼光，曾有人說「好醜喔，真想把你的頭髮剪掉」、「男生留什麼長頭髮」等不同的聲音；但張家維說「你們值得為這1年半的自己感到驕傲」，如今學生都希望捐出的頭髮能給癌友繼續接受治療的動力。

東基表示，自去年10月起對外募髮，第1階段目標需募集10公斤頭髮，即有廠商願意贊助製作假髮費用，愛心製作「醫療級假髮」提供租借，讓更多癌友受惠。活動上由東基癌症中心副院長鄭鴻鈞對捐髮學生進行勉勵，並由癌症中心放射腫瘤科護理師李雅萱、個案管理師翁小雅進行癌症中心生涯講座，帶領學生更了解癌症中心醫療與照護運作以及捐髮的用途與意義。

育仁中學表示，活動透過課程的構想與實際進行的過程，帶領學生探討生命的意義，激發學生在地關懷的情感、展現參與社會服務的熱情；此次難忘的生命教育行動及學生的捐髮歷程，更會收錄在youtuber平台的台客劇場頻道中，盼望社會能夠持續共同關心癌症醫療議題。

此外，活動也獲得育仁高中校方、家長會長黃法維、台東縣議會議員黃治維的響應與支持，除了學生捐髮，家長會長與黃議員分別於捐髮活動當天各捐出1萬元，共同支持台東基督教醫院進行醫療假髮的製作費用。