台股雖然去年12月底封關前加權指數創下歷史新高，但整體成交金額萎縮，加上自營收益減少，12月整體證券商稅後淨利71.95億元，較上月衰退26.57億元，月減26.97％。不過，2021年量價齊揚，依舊繳出亮麗成績，全年全體證券商稅後淨利突破千億元大關，達1054.27億元，年成長469.71億元，增幅80.35％。

證交所統計，去年12月大盤總成交值約6.527兆元，月減17.82％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務獲利62.89億元，月減20.66％；自營因出售證券利益及證券評價利益較少，自營業務獲利25.41億元，月減6.93億元，減幅21.43％；承銷出售證券利益及證券評價利益較少，使證券商承銷業務淨利較上月衰退0.98億元，為10.7億元，減幅8.39％。

累計2021年證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長，經紀業務獲利903.75億元，年增90.68％；而加權股價指數上漲幅度較2020年大，自營業務淨利年成長153.85億元，達291.69億元，年增111.61％；承銷業務淨利年成長21.05億元，來到66.18億元，增幅46.64％。