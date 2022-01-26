永豐金證券推動數位金融轉型獲殊榮，「AI幫你顧」以2021年「國家品牌玉山獎」全國首獎殊榮，於25日榮獲蔡英文總統於總統府召見。永豐金證券以 AI智能及數位自動化技術打造核心引擎，推動數位金融取得多項成果，其中「AI幫你顧」讓投資決策變得更簡單而且效率，成功讓投資人體驗到數位服務新模式。

永豐金證券以客戶體驗為中心打造數位金融服務，成果顯著深獲肯定，2021年一舉榮獲「國家品牌玉山獎」包括「傑出企業」、「最佳產品－ AI幫你顧、豐雲學堂、大戶投選股交易APP」、「最佳人氣品牌－大戶投數位帳戶、豐存股」共六項大獎，除了廣受存股族喜愛的豐存股之外，提供自動化AI服務的「AI幫你顧」，已內建在大戶投APP內，下載用戶已達30萬人。

永豐金證券指出，「AI幫你顧」運用AI智能運算與數位自動化，協助投資人快速獲取所需資訊，將複雜的投資決策簡單視覺化，結合因子選股、理財文章、精準推播等跨平台整合服務，其中提供一鍵選股功能，包括1.每日必看：掌握短線技術面及籌碼面焦點、2.因子選股：以基本面統計符合八位世界級投資大師哲學選股、3.時事選股：由消息面探勘開始抓住主流不落人後、4.舒適投資：從大數據樣態協助挑出最適合個人的選股模式。

此外、「AI幫你顧」並提供智能讀報，股市氣象預報，協助投資人對新聞精準挑選，盤勢及個股行情的長短期記憶分析，進行超越大腦的多維度勝率演算，提供有別於傳統的線性技術分析服務。

永豐金證券大魄力推動數位金融，去年防疫不出門，豐存股以台美雙市場存股平台，1股存美股、100元存台股點燃小資族的理財熱情，數位化為投資人帶來更效率的投資與機會，促成更多年輕新血加入股市，以AI智能為核心的「AI幫你顧」更為永豐金證券擦亮數位券商招牌。