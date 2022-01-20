桃園市長鄭文燦20日主持防疫會議，他宣布親子館21日起、社區關懷據點、C級巷弄站，下周一起暫停服務。另高中以下學校，寒假期間跨校活動停止、並停止非必要活動，其中親子館保持玩具外借、線上活動。長者部分則是維持電話問安、獨居老人送餐，

鄭文燦說明最新防疫措施，其中高中以下學校寒假活動原則，包含寒假期間跨校活動、非必要性活動停止，若有必要活動，以線上為主，實體為輔。另國小及幼兒園考量到尚未施打疫苗，保護力較低，因此國小以及幼兒園非必要性活動也停止，不過考慮部分安親、課輔需求需進行，教育局督導必須提出防疫計畫，有些弱勢家庭或者特殊必要，寒假期間課照需求也要注意。

有關社福據點已經停止外借、沒有共餐、卡拉OK服務，但為確保長者安全，所有社區關懷據點、C級巷弄站共367處，包含原住民文化健康站，下周一暫停服務，春節以後視疫情狀況決定是否開放營運。另涉及電話問安、獨居老人送餐，還是繼續進行。

有關親子館目前採低度營運，但確保幼兒安全，防止傳播鏈，21日開始，停止親子館服務，但玩具外借或者線上活動仍可進行。