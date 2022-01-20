櫃買中心為推動股票造市及上櫃權證、股票ETF與債券ETF等業務，於110年舉辦了多項競賽獎勵活動，各獎項得主已出爐並於1月18日舉辦聯合頒獎典禮。

櫃買中心總經理李愛玲表示，110年上櫃權證發行檔數達1萬1687檔，創歷史新高紀錄，特別選出在上櫃權證買賣金額、週轉率及業績成長表現優異的權證發行人與推廣上櫃權證績優的證券經紀商進行頒獎，各獎項第一名至第三名除獲頒獎座一座外，依序可獲頒新臺幣20萬元、15萬元及10萬元之獎金。

櫃買中心在去年6月底推出了上櫃股票造市者制度，制度實施半年以來，被選定為造市標的優質低流動性股票，其日平均成交值成長63.54％，而相同期間整體上櫃股票則同步成長20.17％，顯示股票造市者制度確實有助於活絡優質低流動性股票之交易，櫃買中心特別針對造市檔數多、報價義務達成率高及成交金額高者進行頒獎。

此外，為呼應推動永續（ESG）發展的國際趨勢，針對造市者選取較多ESG指數成分股作為造市標的者設有獎項，各獎項第一名至第三名之證券商除獲頒獎座一座外，依序可獲頒12萬元、8萬元及5萬元之獎金。

110年ETF上櫃掛牌計93檔，總發行規模達新台幣1兆2790億元，較前一年成長3.91％，總成交金額為4821億元，股票ETF總成交金額較109年成長逾2倍，債券ETF全年投資人數突破8萬人，較前一年增加超過2萬人，櫃買中心選出表現傑出的證券經紀商給予獎勵。

櫃買中心指出，各獎項得獎者除獲頒獎座一座外，股票ETF「大放E彩獎」及「E顯身手獎」前五名證券經紀商之營業員可依名次獲頒10萬元至2萬元之獎金；債券ETF「E門豪傑獎」得獎者之營業員可依名次獲頒10萬元至2萬元之獎金；「E起BOND獎」得獎者之證券商可依名次獲頒8萬元至2萬元之獎金；「E定BOND獎」得獎者之證券商可依名次獲頒5萬元至2萬元之獎金。