英國12月的通膨增速加快，高於預期，達到近30年最高水準，加劇了對生活水準的排擠，並給英國央行(BoE)再次帶來升息壓力。

據英國國家統計局公布的數據，英國通膨從11月的5.1%上升到12月的5.4%，為自1992年3月以來最高，而路透調查經濟學家的預期為增加5.2%。

目前金融市場預期，英國央行在2月3日將主要利率上調至0.5%的可能性為超過90%。英國央行在上個月成為首家收緊貨幣政策的主要央行。

對金融市場的利率預期敏感的兩年期英國國債殖利率，目前距離2011年以來的最高水準僅一步之遙。

大多數先進國家的通膨大幅上升，反映出能源價格和供應鏈的困境。但英國似乎比聯準會或歐洲央行更加擔心勞動力短缺和工資壓力，將導致通膨更緩慢下降。

英國央行行長貝利(Bailey)周三對國會指出，能源價格下跌所需時間要比兩個月前預計得更長；而英國央行也發現有初步跡象顯示，高通膨正在推進薪資談判。

英國統計局表示，Omicron病毒的激增，對通膨的影響微乎其微。然而食品、餐旅和家庭用品的價格為推升12月通膨的主要力量；而燃料價格仍處於近期的高檔。

經濟學家Kitty Ussher表示，這表明通膨正變得普遍而非短暫，而且這也是個不祥之兆，即家庭在今年春天將面臨生活成本多重的上升。

周三的資料顯示，核心CPI從11月的3.9%升至創紀錄的4.2%。