Omicron變種病毒肆虐，帶動國內疫情升溫，根據人力銀行調查，有四成五的企業尾牙因此受到影響，包括直接取消、改採線上尾牙或發放餐費餐券等替代方案，或暫停延期。

Omicron桃機群聚事件持續延燒，從1月3日出現第一例確診本土案例，至今國內已累積超過百例本土個案，疫情再度拉警報，剛好碰到歲末年終的尾牙旺季，包括廣達、仁寶等知名企業紛紛宣布取消實體尾牙。

根據人104職場力調查，隨著最近國內疫情升溫，有45.4%的企業尾牙受影響，其中17.6%改採線上、或改發餐費餐券等替代方案；16%直接取消，11.8%暫停延期。

另有28.4%的企業不受影響，包括6.7%的企業已經舉辦尾牙，還有21.6%的企業決定照常舉行。

還有13%的企業觀望中、尚未決定；其他7.4%的企業則表示若政府公告禁止，就會停辦，兩項合計20.8%的企業還沒決定。

由於這波疫情以北部地區較為嚴重，因此北部企業受影響比南部還要大，有50.3%的北部企業尾牙受到影響，高於中、南部企業的33.3%。

規模愈大的公司，因員工人數愈多、群聚風險越高，尾牙受影響的比例也愈高。其中500人以上大企業，69.4%的尾牙受到影響，其中62.8%的企業改採替代方案。顯示規模愈大的公司應變能力更佳，人力資源也更充沛，能即時採取應變對策。