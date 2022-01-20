新北市警察局法制室吳姓主任與下屬張姓股長鬧內鬨，張姓股長19日遞出報告，要請調彰化、台中等縣市，報告內容提及遭追討防治科宣導品、婦幼隊宣導毛巾、內鬆、蛋黃酥，折合約5000元，已繳回法制室公積金，吳主任希望找一個謙卑但沒工作能力者取代股長一職。張的報告在網路中流傳，引起網友議論紛紛。

張姓股長在報告中寫下，於2021年初領取吳主任從警友站轉發的春節禮金，遭吳主任於今年1月19日要求繳還，連同致贈的防治科宣導品、婦幼隊宣導毛巾、肉鬆、蛋黃酥，折合約5000元，已繳還法制室公積金。

張姓股長提到，法制室業務日益繁雜，不僅國賠請求案件多，行政及國賠訴訟亦不少，惟法制室人力有限，已超過能力負荷，經與吳主任討論後，吳主任請繳還致贈的物品，物品不能繳回者即折合價金，願繳還5000元與吳主任一筆勾銷，吳主任希望找一個謙卑但沒有工作能力者取代股長一職。

新北市警察局表示，有關法制室張股長與該室吳主任因理念不同，欲請調他單位一節，係個人職務生涯規劃，本局充分尊重個人意願；另查雙方針對物品有所爭執，並未涉及不法，且屬個人意見，未來將加強所屬領導統御，並強化雙向溝通，避免發生齟齬。