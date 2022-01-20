遠東百貨竹北店14日開始試營運，因應防疫因素，延後開幕時間，不過試營運當周末，已有不少人潮、車潮，甚至違停在周邊道路，警察周末開出333張罰單，新竹縣政府指出，遠百竹北店正式開幕時間雖延後，不過交通維持計畫仍在20日啟動，請民眾多加配合。

新竹縣政府交通旅遊處指出，遠百竹北店試營運之後，造成周邊道路壅塞，交旅處也持續滾動式檢討，期望能降低交通衝擊，日前也邀請各單位檢視周邊的交通改善設施，並請遠百竹北店盡速改善。

交通維持計畫20日正式上路，假日上午11點至下午2點，光明六路東一段禁止左轉莊敬北路，避免影響國道一號竹北交流道匝道車流，民眾可利用自強北路銜接勝利二路，在進入遠百竹北店的商場停車場、公有停車場。

此外，遠百竹北店周邊的莊敬北路、勝利二路等路段，機車違停的狀況加劇，新竹縣政府警察局在15、16日的周末，開出333張罰單，警方也呼籲民眾，不要貪圖方便而違停，請多加利用商場停車場及公有停車場。

縣府也提醒，民眾前往商場，應避免臨時停車在周遭人行道上，避免影響學生、周邊住戶及商家的行走空間。