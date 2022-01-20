雷達表（RADO）最近發表紅黑兩色漸層款的Captain Cook庫克船長300m 腕表，一口氣邀請台灣五大新生代男星拍攝形象廣告，包括蔡凡熙、王可元、李友廷、宋柏緯及吳念軒，五帥各自展現不同魅力，有的文青優雅，有的性感狂野，詮釋Captain Cook庫克船長斯腕表的多元樣貌。

蔡凡熙以優雅紳士造型詮釋雷達表Captain Cook庫克船長300m紅黑限定款腕表。（RADO提供）

近來台灣影壇出現不少新生代男星，讓原本受疫情衝擊的影壇變得風風火火、生意盎然，近期以新片《再說一次我願意》引起注意的蔡凡熙，以優雅公子造型詮釋Captain Cook庫克船長腕表的經典時尚，與戲中的角色相呼應。

李友廷佩戴雷達表Captain Cook庫克船長300m紅黑限定款腕表。（RADO提供）

以《紅衣小女孩2》入圍金馬最佳新人獎的吳念軒則以一身重機騎士的狂野造型詮釋Captain Cook庫克船長腕表，吳念軒私下就經常騎重機旅行，十分符合他熱血男兒的個性。

王可元佩戴雷達表Captain Cook庫克船長300m紅黑限定款腕表。（RADO提供）

宋柏緯佩戴雷達表Captain Cook庫克船長300m紅黑限定款腕表。（RADO提供）

此外，全方位創作歌手李友廷、影視歌三棲的宋柏緯和影壇新秀王可元，也以各種不同的時尚造型搭配Captain Cook庫克船長腕表，賦予錶款新生命，更彰顯品牌蘊含的歷史故事。