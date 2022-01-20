農曆年封關倒數最後一周，外資押寶台股準備下好離手，瑞銀證券根據過去二周針行銷之旅發現，高現金殖利率確實是市場看多台股共識，特別提出金虎年布局採「頻繁輪動是王道」策略，投資首選新納入欣興（3037）、華碩（2357），直逼兩萬大關的樂觀情境指數預期並無更動。

瑞銀台股優先買進清單新納入欣興、華碩後，同時還考量緯穎投資吸引力較低、將之剔除，最青睞個股總數來到九檔，分別是：台積電、欣興、華碩、健鼎、南電、鴻海、中信金、統一與信邦。

瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾不諱言，考量台股企業獲利2021年獲利年增51％，受高基期效應影響，2022年成長恐有限、降至低個位數百分點，加上一般投資人未必願意再投入更多資金到股市中，再外資圈中，瑞銀對台股看法確實相對中性，指數高點基本預期為18530點，樂觀情境才是較令人振奮的19840點。

不過，經過與旗下客戶交換意見，瑞銀發現，機構投資人對台股企業獲利老神在在，主要是市場評估以半導體為首的科技產業獲利強健，2022年將成長14％，且科技股又占台股高比重，看好台股的信心度不低，唯一要謹慎的是鑑於貨幣政策與資金寬鬆程度變化，機構法人的風險偏好有所降低。

陳玟瑾指出，與客戶意見交流中，最常被問及「要不要持續重壓電子股？」她發現，機構法人對追逐高評價個股相當猶豫，因此，建議旗下客戶可於科技與傳產間頻繁輪動。此外，台股的高現金殖利率優勢可說是各界共識，各大外資均無異議，高殖利率選股條件中，瑞銀偏好銀行與民生必需性消費股，搭上2022年升息與復甦主軸。