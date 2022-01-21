俄軍在烏克蘭邊境聚集

美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）周四發布聲明說，俄羅斯利用情報幹員吸收現任和前任烏克蘭官員，「準備接收烏克蘭政府，並靠俄羅斯占領部隊控制烏克蘭的關鍵基礎設施」。

聲明指出，包括兩名現任烏克蘭國會成員在內，這4名官員是俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service, FSB）的「爪牙」，已予以制裁。

據CNN新聞網和《動力》（The Drive）網20日報導，這4名烏克蘭官員在俄羅斯情報單位的指示下，在顛覆主權國家上扮演各種角色，以幫忙達成克宮的政治目標。美國財政部說，俄羅斯吸收烏克蘭高官，以獲取敏感資訊，威脅該國主權，並利用這些官員趁俄方醞釀進攻前製造動亂。要是俄羅斯侵略烏克蘭，美國準備祭出更廣泛的高強度措施。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，制裁和華府針對俄羅斯散播不實訊息所採取的其他行動一致。他強調，美國會繼續採取如這次制裁等行動，並和烏克蘭政府合作，以查明，揭發並削弱俄羅斯顛覆烏克蘭的企圖。

拜登政府已警告，俄羅斯隨時可能侵略烏克蘭，但華府正尋求外交努力，以說服莫斯科緩和局勢。而布林肯周五預定和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面，看是否有機會達成共識。