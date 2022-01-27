因俄羅斯與烏克蘭緊張升溫，國際油價26日（周三）大漲2％，寫下七年來首度飆破每桶90美元，不過隨後投資人獲利了結，使周四油價在亞洲盤下挫約1％。

因聯準會暗示3月升息，帶動美元升值，金融市場普遍下挫，也連累油價走跌。

周四台灣時間中午12時，布蘭特原油期價下挫0.90美元或1％，報每桶89.06美元。周三該期油躍升2％，寫下2014年以來首度升抵每桶90美元。

美國西德州期價下挫0.88美元或1％，報每桶86.47美元。周三該期油亦升2％。