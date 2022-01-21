美國聯準會周四公布其備受期待的數位美元白皮書，內容稱創建官方數位美元可能為美國人提供更多元、更快速的支付選擇，但也可能造成金融穩定風險和隱私問題。

在這份報告中，聯準會官員表示，隨著支付系統不斷發展，雖然「央行數位貨幣」（CBDC）可以為家庭和企業提供安全的數位支付選擇，進而可能成為更快速的跨國支付選擇，但也可能存在一些缺點。這些挑戰包括如何維持金融穩定，以及如何確保數位美元能補足現有的支付方式。央行還需要解決重大政策問題，例如確保「央行數位貨幣」不會侵犯民眾隱私，以及確保政府維持其打擊非法金融活動的能力。

不過，該文件並未做出任何政策建議，也未就聯準會是否將推出「央行數位貨幣」釋出明確信號。聯準會曾表示，如果沒有行政部門和國會的明確支持，最好是以特定授權法的形式予以支持，聯準會就不會設立「央行數位貨幣」。

儘管全球許多央行已經著手研究是否應採用數位貨幣，但這份報告卻輕輕帶過這個已經在聯準會高層引發爭論的議題。儘管如此，它仍然為聯準會未來就「央行數位貨幣」之利弊得失收集公眾意見奠定基礎，這些意見最終可能推動立法。

根據大西洋理事會（Atlantic Council），目前約有90個國家正在探討或將要推出自己的「央行數位貨幣」。數位歐元、人民幣或美元要達到廣泛使用的地步可能還需要數年時間，但這樣的計畫可能給全球金融體系帶來天翻地覆的變化。

聯準會將在120天內透過線上表格收集對這份文件的意見。