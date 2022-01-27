立法院在臨時會倒數第二天，三讀通過「產業創新條例第十條之一條文修正草案」案，將產創投資抵減從2021年底延長3年，到2024年12月31日。

同時，產創條例修法也納入自行使用之全新智慧機械、投資於導入第五代行動通訊技術，或自2022年元旦起到2024年12月31日止的投資於資通安全產品或服務等相關全新硬體、軟體、技術或技術服務。

三讀條文規定，上述的全新智慧機械、5G行動通訊、資通安全服務或軟硬體等，其支出金額在同一課稅年度內合計達新台幣100萬元以上、10億元以下之範圍，得選擇以2種方式抵減應納營利事業所得稅額。其各年度投資抵減金額以不超過當年度應納營利事業所得稅額30％為限。

抵減方式包括：第一、於支出金額5％限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額。第二、於支出金額3％限度內，自當年度起3年內，抵減各年度應納營利事業所得稅額。

產創條例原規定，公司或有限合夥事業於同一年度合併適用前項投資抵減及其他投資抵減時，其當年度合計得抵減總額以不超過當年度應納營利事業所得稅額50％為限。

三讀條文中也規定，前述所稱智慧機械，指的是運用巨量資料、人工智慧 、物聯網、機器人、精實管 理、數位化管理、虛實整合、積層製造或感測器之智慧技術元素，並具有生產資訊可視化、故障預測、精度補償、自動參數設定、自動控制、自動排程、應用服務軟體、彈性生產或混線生產的智慧化功能者。

而第五代行動通訊系統則指的是，運用符合第三代合作夥伴計畫第十五版以上規範之中高頻通訊、大量天線陣列、網路切片、網路虛擬化、軟體定義網路、邊 緣運算等第五代行動通訊相 關技術元素、設備或垂直應用系統，以提升生產效能或提供智慧服務者。

資通安全產品和服務，是指為防止資通系 統或資訊遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破 壞、竄改、銷毀或其他侵害 ，確保其機密性、完整性及 可用性，運用於終端與行動裝置防護、網路安全維護或 資料與雲端安全維護有關等硬體、軟體。

國民黨立委曾銘宗指出，數位發展為全球趨勢，為提升產業競爭力和資安能力，提出延長產創抵減優惠5年的建議，但是最後三讀版本為延長3年，予以尊重。曾銘宗也表示，在科技發展下，應該納入虛擬實境、擴張實境等趨勢，但本次朝野對此沒有共識，下次修法時，他將強烈主張納入這些項目。