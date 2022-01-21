21歲網紅青青日前被網路名人「小商人」爆料被人包養，接連曬出自己信用卡、房屋權狀等反擊，未料不僅引來吐槽卡片額度外，不少網友也分享自己驚人的額度。眼見許多人貼出自己百萬額度，有網友納悶額度高有很厲害嗎？隨後曬出一張僅1千額度的卡，讓許多網友全看跪了，「是跟銀行有仇喔」、「神卡無誤，快笑死」。

青青此前為反擊小商人，曬出銀行無限卡，指可以全省新光三越免費停車，有網友眼尖發現卡片額度，紛紛吐槽「我到底看了什麼」、「40萬也敢拿出來說嘴」，有網友還曬出自己銀行信用卡額度，揶揄「至少要跟我一樣破百萬吧？」。

網友貼出一張信用卡僅1千額度，網友大開眼界。（圖／翻攝PTT）

不少網友都在比額度上限，1名網友回文指，「額度高有很厲害嗎？額度低到不可思議才是真的厲害吧」，隨即便貼出信用卡帳單，總信用額度僅「1000元」；底下網友驚呼，「神卡」、「超強」、「1000到底怎麼辦到的」、「坐等額度500的參戰」、「太強了，從沒看過」、「可以天天炫耀把卡刷爆」、「這信用程度是跟銀行有仇喔」、「悠遊卡都比較強」、「怎麼做到的」、「真的大開眼界」、「羞辱性極強」、「1000太神了，羞辱到一個極致」。

有網友透露，事實上要辦額度低的卡也不容易，大多要特別要求挑低，且銀行通常不會核過，「這是去要求調低的吧」、「低額度可以自己要求，我朋友給小孩的副卡額度就開3000而已」、「跟銀行要求」、「這要跟銀行要求，銀行通常不會想同意」、「我以前有設定過1萬額度」、「上次打去銀行吵很久，只願意幫我降到10萬，我說降到1萬不肯，還要簽切結書」。