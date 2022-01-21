美國空軍在2021整年當中連續進行了3次高超音速導彈試驗，全數以失敗告終，嚴重打擊了美軍的信心。美國部長弗蘭克．肯德爾(Frank Kendall)在失望之餘開始改變說法表示，不要僅僅因為中國在該領域取得超前，就過分強調高超音速武器。他說，高超音速導彈更適合中國的戰略，美國空軍「尚未確定」未來的武器組合。

美國《空軍雜誌》報導，肯德爾日前參加新美國安全中心的視頻會議上表示，美國所展示的高超音速武器發展已經達到讓中國警惕的目標，尤其是在面對太平洋的空軍基地和海軍艦隊時，美國必須加備謹慎，不要去模仿這些潛在的威脅。

肯德爾說，川普政府時期曾經急於開發高超音速武器，但它們很可能不是美國空軍最具有成本效益的裝備。「我們與中國擔憂的目標完全不同，必須考慮成本效益問題。與常規武器相比，（高超音速系統）非常昂貴。因此必須仔細對待，做好評估工作，目前這方面做的工作還不夠。」

報導介紹，肯德爾沒有詳細說明現在哪些目標對美國空軍最有吸引力，亦未表明是否改用速度較慢的隱形巡航導彈或是比助推滑翔器更便宜的吸氣式高超音速巡航導彈，或是乾脆使用直射武器做為解決方案。

肯德爾表示，正確的武器組合「仍然是一個懸而未決的問題」。他同時承認，高超音速導彈具有快速且不可預測的優勢，「可以成為寶貴的資產」，但是美國空軍需要更好地規劃未來彈藥的發展路徑。高超音速武器可以會在這些組合中發揮作用，未來可以繼續開發和部署適當的高超音速系統。

陸媒《環球網》分析稱，這是美國空軍部長肯德爾在新一年對研發高超音速武器問題的首次表態。在此之前，美軍在2021年的4月、7月和12月曾進行3次AGM-183A高超音速導彈試射，結果都以失敗收場，失敗原因仍在調查中。

報導說，美國空軍曾表示高超音速導彈有望在2022財年形成先期作戰能力，但連續失敗後，後續進度充滿不確定性。從肯德爾的表態看，美國軍方對研發高超音速武器並未死心，只想把試驗失敗丟給上屆川普政府，同時走出一條新的途徑，但暫時顯然也沒有什麼更好的主意。

肯德爾表示，未來的作戰行動將更像是諾曼地登陸，而不是第8空軍在歐洲的轟炸行動，有必要將許多決策轉移到較低級別，必須使用更多的人工智慧工具進行輔助決策。