台灣即將迎來農曆春節假期，不過近期疫情攪局，究竟民眾在農曆春節假期將計畫如何度過？Money101發佈2022春節假期消費者行為調查。調查發現，也許因國內疫情升溫，逾八成民眾表示年菜傾向在家團聚享用，其中，46.4％民眾選擇外出採買食材自行料理，33.9％計畫預購餐廳年菜回家享用；而現在年菜預訂通路也相當多元，有12.4％民眾表示會想透過電商預定，相對僅達6.1％民眾傾向超商通路預購年菜。

根據此次調查，高達六成八民眾，預期今年年終獎金約1～2個月，僅逾兩成民眾表示預期可領約3～4個月。

春節亦是一年當中消費佔比大的時刻，由於大部分上班族領到年終獎金和紅包，市場上將預期有一波消費性計畫準備迎新年假期，據此次調查數據觀察，在年假期間享用大餐美食，普遍是各年齡層廣為認可的新年消費活動；而將近年節假期，民眾特別有居家修繕、清潔等需求，各大通路也提供相當多元支付方案及刷卡滿額回饋，消費者可多比較搶優惠。

至於春節另外一個重點「包紅包」，調查顯示，45.4％民眾包紅包預算落在5001～20000元之間，其次為25.9％表示預算落在5000元以下，接續為17.6％民眾選擇20001～40000元、6.6％民眾則計畫40001～60000元。

有趣現象顯示，年齡越高者計畫包紅包預算與去年持平，不分年齡層總佔比數達44.9％，而選擇縮減紅包預算者達36.3％，相反，選擇加碼提升紅包預算佔比達18.6％。

春節也是國人期許無論在財運、健康或是工作上皆能有好運氣，此次調查顯示高達47.9％民眾希望能夠在股票投資有所成長，也顯示出近期股市仍正夯，全民皆在瘋存股，各大券商也趁勢提供新用戶申辦優惠。

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Money101強調，隨著疫情升溫，新年期間大家還是持續關注疫情的變化與發展，防疫生活千萬不能鬆懈而導致春節心情受影響。