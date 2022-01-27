農曆新年快到，許多人紅包習慣用新鈔包給親朋好友，象徵新年新祝福。有網友日前為包紅包去提款機領錢，也公告有補足新鈔，未料提領出來卻是舊鈔，讓他十分傻眼。底下網友解答，有存款功能的ATM舊不一定是新鈔。

1名網友在社群平台《PTT》以「被ATM陰了」為題發文，最近要去提領現金報紅包時，走進ATM前有看到外頭有張貼公告說有新鈔，然而領出來卻是舊鈔，原PO看見相當傻眼，直呼「這到底是什麼東西，都領出來了，總不能存回去吧」；但也坦言真的懶得再跑一趟，「紅包包舊鈔應該沒關係吧？」。

貼文曝光後，底下留言認為紅包有包就好，真偽、心意最重要，「沒差吧，從來沒有特別換過新鈔」、「收到錢都開心」、「有錢可拿就好還管新不新」、「真鈔就好，管他新舊」、「沒差，你裝在美美的紅包袋中就好」、「管它新舊，有錢就好，不要就收回來」、「有錢就好」。

另外也有網友釋疑，有些附存款功能的ATM有循環機制，不一定會是新鈔，「有存款功能的atm就不一定是新鈔」、「循環機不會裝新鈔」、「有些atm可以存」。

農曆春節遇上本土疫情升溫，為避免民眾因換鈔群聚增添染疫風險，台銀17日開放765家ATM兌領新鈔，其他銀行也會於ATM放置新鈔，疏解換鈔的人潮；此外，民眾也可透過央行所提供的Google地圖，尋找全台454家換鈔分行地點。