日本一直是台灣人相當喜愛的國家，除了赴日旅遊外，也有不少人在日本定居或打工遊學。但有1名計畫未來赴日工作的網友分享他和日本客戶的對話，對方得知他對日本的憧憬後，羅列多項日本潛在問題，直言日本沒有想像中的這麼好，更丟下一句「總之別來日本，日本快完了」，滿滿的負能量讓原PO驚訝不已。

這位網友在PTT發文表示，跟日本客戶討論完公事後開始互相diss自己國家現況，原PO聊到姐姐在日本，本身也計畫安頓好家人後赴日工作，豈料對方一聽驚呼，「真的假的？日本沒有妳想的這麼好喔」。

日本客戶續指，日本真的沒有你想的這麼好，「有沒有聽過一億總貧困？就連有技術的人都只能領著超級低的薪水過生活」，最低薪資已20年沒有改變，但公共料金、物價都還是一直上漲。

過程中原PO提到台灣去年新生兒僅約15萬而已，對方則稱，「日本也是阿，1億人口去年82萬，厲害吧」隨後無奈稱已經不敢去想到退休年齡時，會發生什麼事了，若未來有機會就要出國，計畫移居歐洲。

「總之別來日本，日本快完了」最後日本客戶一句話結束話題。整個對話過程讓原PO感到滿滿的負能量，回憶過往自己一樣也會和他人吐槽現在的台灣，但這位日本客戶吐槽的方式，真讓他有點相信日本現在過得也不好。

貼文一出後，底下網友分兩派，一派認為日本確實在走下坡，「日本會活得很辛苦」、「日本薪資停滯，但是稅一直增加」、「是有聽說日本經濟停滯蠻嚴重的」、「專業人員的專業換不來薪水，這是事實」、「日本薪資幾乎沒成長」、「國債已經高到太離譜了」。

但有一派網友則持不同意見，且認為大家都會覺得別國比較好， 「大家不都會覺得別國比較好嗎，只是沒看到自己國家的優點吧」、「光交通就贏了吧」、「有人行道可以安全走路就贏了」、「日本生育率大概在1.3左右，台灣是1.0」、「日本薪水還是比台灣高很多啊」。