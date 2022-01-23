年節將至賭場橫行，警方日前接獲線報，發現北市士林區延平北路5段一處民宅內暗藏天九牌賭場，本月15日，衝進屋內逮捕陳姓賭場負責人、花姓員工及賭客23人，查扣賭資2萬4600元、抽頭金2200元，訊後依賭博罪嫌移送陳女、花男，其餘賭客依《社會秩序維護法》裁罰。

警方表示，陳姓女子原本經營服務業，因生意慘淡，近日承租延平北路5段一處民宅，找來花男共同經營天九牌賭場，警方15日趁賭客陸續「進場」，待時機成熟，衝入屋內逮捕陳女、花男以及23名賭客。

員警進屋內後，擔心有人趁亂偷跑，喝令全部人不要動、蹲下，一旁還有人故作鎮定，假裝坐在椅子上，結果全部被帶回警局，現場查扣賭資2萬元、抽頭金2200元、天九牌、骰子60顆、籌碼440片、監視器設備及點鈔機。

60多歲陳女聲稱因疫情影響，原本經營服務業生意一路下滑，乾脆聯繫以前的「同好」，自己開設場子，並從中賺取2％的抽頭金，原本想要趁年前大賺一筆，不料第2次開張，就被警方識破，警訊後將陳女等2人依賭博罪送辦，另外賭客則依法裁罰。