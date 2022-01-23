與亞旭同廠區 星宇航空760名員工採檢出爐 22:182022/01/23 中時新聞網 吳長諭 、中時、 陳麒全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園亞旭電腦廠爆發群聚感染，星宇航空安排760餘名員工緊急採檢。圖為採檢示意圖。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠雄自貿港區加值園區的亞旭電腦廠爆發群聚感染，緊鄰的星宇航空運籌大樓昨日宣布進行全體員工快篩，至今晚九點半為止，星宇航空760多名員工篩檢結果為陰性，僅一名員工還未回報。 亞旭電腦廠爆發群聚後，星宇航空在桃園的運籌大樓及內湖總部大樓皆將安排清消，部份一線單位啟動分流上班措施，以降低群聚風險，另原已定期快篩或PCR檢測的空勤、一線同仁維持定期檢測，檢測結果為陰性者始得進入辦公場區。 礁溪五星溫泉飯店男櫃檯染疫 急匡列千名房客、員工採檢 北市曝亞旭移工足跡 北車、NET跟馬尼拉辦事處都去過 #星宇航空 #檢測 #員工 #亞旭 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞旭群聚風暴擴大 鄭文燦證實：有新確診 09:592022/01/23 生活 北京豐台區本土疫情拉警報 今凌晨啟動全區核酸檢測 12:052022/01/23 兩岸 北京豐台疫情拉警報 全區啟動核酸檢測 16:302022/01/23 財經 高雄確診男瞞吃喜酒 台南、雲林全採陰 04:102022/01/23 地方新聞 新進員工化身全能改造王 辦公室驚變小木屋 老闆看傻 12:112022/01/23 搜奇 鴻佰科技4染疫員工足跡曝光 去過全國電子、三大超商 17:192022/01/23 生活 勞動部防堵 移工50人以上企業全面快篩 04:102022/01/23 焦點要聞 鴻海子公司中鏢！鴻佰科技4員工確診 新竹廠急採檢 13:092022/01/23 生活 亞旭電腦群聚案擴大 8間廠商27人染疫 16:102022/01/23 生活 屏東遭匡列隔離3人採檢結果出爐 「高雄港區篩檢專案」採檢114人 19:042022/01/23 生活 本土＋83 亞旭累計70例遭停工 高雄港群聚也增12人確診 04:102022/01/23 焦點要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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