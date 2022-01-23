遠雄自貿港區加值園區的亞旭電腦廠爆發群聚感染，緊鄰的星宇航空運籌大樓昨日宣布進行全體員工快篩，至今晚九點半為止，星宇航空760多名員工篩檢結果為陰性，僅一名員工還未回報。

亞旭電腦廠爆發群聚後，星宇航空在桃園的運籌大樓及內湖總部大樓皆將安排清消，部份一線單位啟動分流上班措施，以降低群聚風險，另原已定期快篩或PCR檢測的空勤、一線同仁維持定期檢測，檢測結果為陰性者始得進入辦公場區。