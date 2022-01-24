國際鎳、銅原物料行情飆漲之時，國際廢鋼原料行情也再傳漲聲，加上市場庫存逐漸消化，國際廢鋼價格續漲，鋼筋價格行情農曆年前也先啟動。鋼筋大廠豐興(2015)周一(24日)表示，本周國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋每公噸上漲300元。型鋼產品基價平盤。對於年後盤價，豐興表示，原料若續強當然鋼筋仍有機會反應。

回顧上周，國際廢鋼原料行情回穩，豐興上周全面開平盤，鋼筋中止上周的跌價走勢。

目前年前就先漲價，本周豐興廢鋼收購價上漲為每公噸1萬2000元；周一鋼筋價格上漲，鋼筋每公噸2萬1400元。型鋼產品基價續持平為每公噸2萬6500元。

下周就是農曆過年了，1月31日便無開盤訊息，年後將於2月8日公布該周盤價。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周續漲13美元至每公噸502美元，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價續漲10美元至每公噸455美元，澳洲鐵礦砂由每公噸126.85美元轉漲至137.15美元。