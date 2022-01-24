農曆春節將至，惟近期本土疫情升溫，近期台北、新北、桃園、宜蘭、高雄等地都出現確診者。媒體於24日指揮中心疫情記者會詢問，過年期間記者會是否會照常舉行？指揮官陳時中回應「原則停開，例外才開」。

陳時中先是回答，過兩天再決定，也可以使用線上的方式召開記者會。接著，他在記者會尾聲補充，除夕、初一、初二、初三原則停開記者會，例外再開。至於何種情況屬於例外？他說，「例外就是你們（記者）一直打電話來問我們的時候」。