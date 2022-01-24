指揮中心春節放假嗎？這4天原則停開 15:512022/01/24 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆春節將至，惟近期本土疫情升溫，近期台北、新北、桃園、宜蘭、高雄等地都出現確診者。媒體於24日指揮中心疫情記者會詢問，過年期間記者會是否會照常舉行？指揮官陳時中回應「原則停開，例外才開」。 陳時中先是回答，過兩天再決定，也可以使用線上的方式召開記者會。接著，他在記者會尾聲補充，除夕、初一、初二、初三原則停開記者會，例外再開。至於何種情況屬於例外？他說，「例外就是你們（記者）一直打電話來問我們的時候」。 便利商店怎麼吃得健康又均衡？營養師曝「挑食」5原則 無視防疫規定？政治人物禁跑攤 他卻被抓包到市場新春揮毫 #原則 #例外 #指揮中心 #停開 #記者會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣到底要清零還是共存？她嘆：方向確定了才能安民心 15:092022/01/23 政治 陳時中「每日一圖」遭酸 他改成這樣網狂讚：清楚多了 22:502022/01/23 生活 疫情圖表搞雙標 民代轟陳時中偏心 04:102022/01/23 焦點要聞 過年有救了？今本土「只」增15例 高雄港8例最多 13:532022/01/24 生活 確診圖表昔標雙北今不標高雄桃園 藥師一句話轟蔡政府 15:542022/01/23 政治 中時社論》陳時中想選舉 還是想疫情？ 19:072022/01/23 中時社論 中央指揮中心：春節是否升3級 今明是關鍵 04:102022/01/24 焦點要聞 指揮中心、疾管署圖表搞雙標 游淑慧批陳時中「心偏到背後去」 20:232022/01/22 政治 批指揮中心亡羊補牢還輕率馬虎 前立委：把病毒放進台灣的罪魁禍首 14:142022/01/23 政治 本土社團發動連署 呼籲蔡英文下令特赦陳水扁 13:162022/01/23 政治 擋Omicron 全國醫院、長照機構即起暫停探病 14:112022/01/24 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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