立法院台灣與歐洲議會友好協會今日成立，被推舉為會長的民進黨立委蔡適應表示，期盼透過協會運作，建構雙邊關係橋梁，讓國會外交在既有基礎上，能更上一層樓。

立院今日成立台灣與歐洲議會友好協會，成員橫跨黨派，推選出的幹部除會長蔡適應外，還包括副會長無黨立委林昶佐、國民黨立委陳以信、民進黨立委林楚茵。

歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）也以預錄影片的方式，表達恭賀，並期待在疫情後，能夠在歐洲議會歡迎蔡適應訪問，或是在台灣相見。蓋勒說，歐洲正在對抗疫情，也希望台灣早日克服疫情，對這場共同戰爭，有信心能戰勝，並強化雙邊關係。

蔡適應表示，2019年自己團出訪歐洲並拜訪歐洲議會，當年歐洲議會及英法德國會友台小組，串起有台能量，共同成立福爾摩沙俱樂部，希望現在透過協會運作，建構雙邊關係的橋樑，讓國會外交在既有基礎上，再更上一層樓。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）說，台灣是歐盟可靠且理念相近的夥伴，2021年12月，歐盟把台灣納入，成為疫苗護照認證成員，讓台灣民眾可與其他國家人民同樣享有相同待遇。

高哲夫指出，在印太地區的雙邊及多邊關係，對歐盟來說非常重要，包括台灣在內，歐盟也會跟各國一起努力，促進穩定繁榮。

歐洲議會友台小組副主席亞齊拉（Juan FernandoLópez Aguilar）透過影片說，台灣在歐洲有很多朋友，歐洲支持台灣加入無須以國家作為聯盟、成員或是參與條件的國際組織，也會尊重台灣與歐盟一致的開放及民主價值，也要呼籲日本、印度、紐西蘭、澳洲與歐盟，共同反對中國侵略台灣。