由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》即將推出【綠洲】改版，今(24)日起至2月6日23:59開放事前預約，放送豐富事前預約好禮！將全面翻新攻城戰機制，並導入九宮格「連線」玩法，與其他「世界伺服器分組」血盟聯合，順利佔領「奇岩城」完成連線，最多可瓜分60%高額「攻城爭奪戰稅金」！全新「攻城兵器」、「世界寶物」同步推出。本次改版也將推出「八大職業技能優化」、新血盟突擊副本「沙蟲的分身」、四大副本活動更新，提供玩家更豐富的遊戲內容！

《天堂M》綠洲改版預告影片

「綠洲」改版1月24日開放事前預約、預約送豐富獎勵！

《天堂M》即將推出【綠洲】改版，即日起至2月6日23:59完成事前預約，可領取「事前預約獎勵票券(活動)」， 一般/經典伺服器玩家可選擇兌換「事前預約獎勵箱(成長)」，開啟可取得「最高級變身抽卡包(活動)」、「最高級魔法娃娃抽卡包(活動)」等獎勵；或是兌換「事前預約獎勵箱(裝備)」，開啟可取得「+9稀有武器箱(期限制)」、「+3倫提斯耳環選擇箱(活動)」、「+3史奈普戒指選擇箱(活動)」等獎勵。重生伺服器玩家可領取「事前預約獎勵箱(重生)」，開啟可取得「高級勇士裝備組合製作票券(期限制)」、「神秘變身抽卡包(活動)」、「神秘魔法娃娃卡包(活動)」等獎勵。

攻城爭奪戰全面更新！全新玩法、全新攻城兵器、世界寶物同步推出！

【綠洲】改版將推出全新世界攻城戰機制，並導入「聯合系統」以及九宮格「連線機制」。成功佔領「奇岩城」血盟，可獲得一定比例的稅金及全新頭飾，若與其它兩個獲勝的「世界伺服器分組」血盟聯合完成九宮格連線，最高可瓜分60%「攻城爭奪戰稅金」，再加碼得到全新飾品！跨世界的血盟間戰略合作，將是新玩法上線後的最大亮點！

《天堂M》全新攻城戰

八大職業全面優化、戰鬥更暢快！

【綠洲】改版後，騎士、妖精、法師、黑暗妖精、槍手、龍鬥士、暗黑騎士、狂戰士等八大職業將進行【職業技能優化】，本次共新增3個傳說級技能；優化1個既有神話技能、10個既有傳說級技能、4個英雄級技能、4個一般級技能。各職業亮點技能如下：

※龍鬥士：新增技能「熱血沸騰」，體力能力強化。

※暗黑騎士：新增技能「黑暗騎士(復仇者)」，一般攻擊傷害強化、新增「無視傷害減少」屬性。

※騎士：優化既有技能「幻影之刃(專家)」，「攻擊射程減少」屬性新增，成功連接技能性能強化。

※妖精：優化既有技能「精靈之暈」，裝備近距離武器時也可以使用技能。

※法師：優化既有技能「狂暴術」，BUFF持續時間增加。

※黑暗妖精：優化既有技能「破壞鎧甲/破壞鎧甲(命運)」，新增「魔法屏障穿透」屬性。

※槍手：優化既有技能「準備開火」，由主動改為被動。

※狂戰士：優化既有技能「泰坦系列技能」，HP懲罰刪除。

四大副本更新！全新玩法、全新攻城兵器、世界寶物將同步推出

現有副本【拋棄之地】、【夢幻之島】、【古代精靈墓穴】、【暗影神殿1樓】，增加狩獵怪物的經驗值，並新增「龍之聖水(特殊副本)」、「祝福聖水(特殊副本)」、「修練之書選擇箱(特殊副本)」、「守護石箱(特殊副本)」等更多掉落獎勵。此外，現有血盟突擊活動副本，追加擊殺BOSS掉落獎勵，並新增更高強度的突擊活動副本【沙蟲的分身】。