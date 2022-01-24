新北警宣布（24日）新店區環河路、台64 線中和段及北宜公路26.2 至32.2 公里區間平均速率恢復執法，首日經沿線新店、中和分局及交通大隊16名巡邏員警查報路況，3路段迄今（24日）下午4時止，恢復區間執法路段均「零」交通事故。

新北警於108 年4 月起正式實施北宜公路19 至23.1 公里區間平均速率科技執法後，經統計違規下降9 成、事故下降5 成，且未發生死亡交通事故，成功達到降低事故傷亡的目標；惟自110年1月區間設備因資安疑慮暫停使用後，北宜公路違規及事故均有增加趨勢，110年全段共發生9件死亡事故，較109年4件增加125％，事故嚴重程度上升，尤其8月在33.8公里與54.1公里更是同日發生2件死亡事故，肇事型態亦為超速跨越雙黃線、行經彎道未減速，都是速度管理不當所致。

區間設備停用期間，新店分局雖以移動式測速照相設備加強執法，惟嚴重交通事故仍不斷發生，顯見傳統設備仍無法落實速度管理，且轄區居民多次透過各種管道希望警方儘快恢復執法，故新北警確認設備資安無虞後，第一時間恢復執法。

統計近10年北宜公路26.2至32.2公里總計發生交通事故779件(含A1事故7件)，平均每公里發生事故為其他路段將近2倍，所以在交通部公布資安檢測要求後，新北警確認區間設備通過準確度檢定及資安檢測，即擇定北宜公路26.2至32.2公里之事故最嚴重路段優先重啟。

有網友為抗議此政策，號召今（24日）上午8時舉行「自主安全駕駛日」活動，要參加車友沿途以時速30公里以下行駛，表達「反對區間平均速率」及「速限不合理」等抗議訴求，經查活動期間現場僅零星數輛機車以時速40公里以下行駛，不影響正常車流行進，新北警尊重每個用路人的權利，並呼籲應尊重專業科學評估，倘有不同意見循正式管道提出，與道路主管機關進行研究及意見交流。