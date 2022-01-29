中油高雄煉油廠傳出重大採購收賄弊案，國民黨籍立法委員林思銘表示，先前曾經揭發高雄五輕設備拆售標案，原有馬來西亞廠商以18.39億元得標，硬被做掉後，反以4.4億元賤價出售國內廠商，至今經濟部與中油都沒有給出合理交代，直呼中油內鬼藏很深，要看經濟部敢不敢查下去。

林思銘表示，他在2020年8月接獲檢舉指出，五輕2014年中停產，花費3億元擴大辦理歲修，並以氮氣封存，內部曾經評估五輕3座工場改以「拆、售」合併處理，決標金額至少約在15億元至20億元間。

2019年3月14日，馬來西亞廠商KEJURUTERAAN ASAKINI SDN. BHD 以18.39億元得標，不料遭中油技術性杯葛，以合約未載明為由，不肯提供「2014年歲修報告」，致使廠商無法向銀行聯貸，最後棄標，2500萬元押標金遭中油沒收。

後來，中油未經任何鑑價過程，重新招標時，直接放棄「出售」部分，全部改「拆除」處理，並在2020年6月24日，以4.4億元決標。

林思銘當時就指出，中油拒絕提供得標廠商2014年歲修報告，完全沒有道理，當初歲修花了3億元公帑去做，還用氮氣保存設備不受氧化，中油竟然自行斬斷出售可能，時隔一年，反以4.39億元賤價賣出，根本違背常理，甚至讓人懷疑五輕廠內的重要設備，早已遭人盜賣。

林思銘說，他後來一直要求經濟部進行內部調查，也將相關資訊提供檢調，最後都不了了之，如今又爆發收賄弊案，顯示中油採購部門積弊已深，共犯結構盤根錯節，中油煉製事業部執行長徐漢的行為才會如此肆無忌憚。

林思銘表示，本案絕非個案，法務部廉政署發動偵查後，經濟部和中油的政風處才開始動起來，難道先前毫無知覺？而內部調查究竟能查到多深多廣，或者只是虛晃一招、就此打住，全國人民都在等著看，經濟部能有多少決心，敢不敢繼續查下去。